Romamania | Mourinho gli dà del perdente | a Cassano importa solo non averle prese da Livaja Contento lui

Sullo sfondo, il solito tormentone sul 'resta - non resta' che si muove attorno a. Chiacchiere a parte, registriamo ancora una volta come da inizio stagione non abbia mai detto 'Resto' . Se ...Io non dico che la Roma sia il Barcellona, ma neanche quella chevuol farci credere . E in ogni caso non una squadra che ha bisogno di buttare via la palla, difendere e poco altro, sperando ...Commenta per primo Salviamo il soldato Tammy. Detto che Abraham può salvarsi solo con l'aiuto di sé stesso, della squadra e, soprattutto, di chi fortemente lo ha voluto a Roma,. Nella sciagurata partita con il Sassuolo - ancora non mi capacito sul fatto che le immagini Var siano state 'monche' senza cioè l'innesco della rissetta, con Berardi che scalcia gli zebedei ...

Romamania: Mourinho gli dà del perdente, a Cassano importa solo ... Calciomercato.com

Nel salto triplo della memoria più recente, quella della partita con la Samp, c'è tutto quello che probabilmente, anzi sicuramente, ci siamo persi in questi mesi. Il bentornato a, in quel pomeriggio d ...