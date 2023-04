Roma. Vuota per Pasqua, palazzina finisce nel mirino dei ladri: 5 furti in due ore (Di martedì 11 aprile 2023) Roma. Una Pasqua ed un lunedì dell’Angelo decisamente amari quelli con i quali hanno dovuto fare i conti i residenti del quartiere di Fonte Laurentina. Approfittando delle abitazioni vuote proprio in occasione della Pasqua, una banda di ladri ha messo a segno diversi colpi all’interno di una palazzina. In totale, sono stati cinque gli appartamenti finiti nel mirino dei malviventi. Di questi quattro furti sono stati messi a segno mentre il quinto non è andato in porto. Federico Fashion Style, lo strano furto ad Anzio: ladri portano via documenti, soldi e Rolex, ma lasciano l’oro e le borse griffate palazzina presa di mira dai ladri, 5 furti nel weekend Pasquale I fatti sono avvenuti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023). Unaed un lunedì dell’Angelo decisamente amari quelli con i quali hanno dovuto fare i conti i residenti del quartiere di Fonte Laurentina. Approfittando delle abitazioni vuote proprio in occasione della, una banda diha messo a segno diversi colpi all’interno di una. In totale, sono stati cinque gli appartamenti finiti neldei malviventi. Di questi quattrosono stati messi a segno mentre il quinto non è andato in porto. Federico Fashion Style, lo strano furto ad Anzio:portano via documenti, soldi e Rolex, ma lasciano l’oro e le borse griffatepresa di mira dai, 5nel weekendle I fatti sono avvenuti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma. Vuota per Pasqua, palazzina finisce nel mirino dei ladri: 5 furti in due ore - alonglegs1 : @VaneJuice Ok, quindi, se io faccio un tweet col video di Lazio-Roma e la sud vuota a 30' dal fischio finale e poi… - Lauretta_4u : Buongiorno Laurina mia, oggi sarà ancora più difficile sai? Una settimana fa ero con te a Roma e oggi, come ogni gi… - ninniblog95 : L’esempio che mi viene è Dzeko alla Roma. Prima sbaglia i tiri non c’entra mai la porta (anche a porta vuota) però… - matta_montana : @Barbarab1974FAN Ma Roma è vuota! -