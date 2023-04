Roma, stretta contro furti e borseggi: 7 arresti nel weekend di Pasqua (Di martedì 11 aprile 2023) borseggiatori in azione nel centro storico di Roma durante il weekend di Pasqua. Sono sette i ladri arrestati negli ultimi giorni, dai Carabinieri del Gruppo di Roma che hanno eseguito una mirata attività di controllo soprattutto nelle zone più frequentate dai turisti e alle fermate della metro. Domenica sera, nei pressi della stazione Barberini, un cittadino romeno di 52 anni, senza fissa dimora è stato bloccato dopo aver sfilato dalla giacca di un turista il telefono cellulare. Nei pressi della fermata della metro Spagna, è stato arrestato un cittadino cileno di 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti. Il giovane, dopo aver sottratto il portafogli dalle tasche posteriori dei pantaloni, ad un turista straniero, è stato fermato dai militari che hanno anche recuperato e poi ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023)atori in azione nel centro storico didurante ildi. Sono sette i ladri arrestati negli ultimi giorni, dai Carabinieri del Gruppo diche hanno eseguito una mirata attività dillo soprattutto nelle zone più frequentate dai turisti e alle fermate della metro. Domenica sera, nei pressi della stazione Barberini, un cittadino romeno di 52 anni, senza fissa dimora è stato bloccato dopo aver sfilato dalla giacca di un turista il telefono cellulare. Nei pressi della fermata della metro Spagna, è stato arrestato un cittadino cileno di 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti. Il giovane, dopo aver sottratto il portafogli dalle tasche posteriori dei pantaloni, ad un turista straniero, è stato fermato dai militari che hanno anche recuperato e poi ...

