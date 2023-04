Roma, spaccio in casa a Primavalle: 9 kg di hashish nascosti nello zaino (Di martedì 11 aprile 2023) Circa 9 chili di hashish, un etto di ketamina e migliaia di euro in contanti. E’ quanto trovato e sequestrato nel servizio straordinario di controlli effettuato la scorsa sera dai carabinieri a Roma in zona Primavalle. Il bilancio delle attività condotte dai Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, con l’ausilio del NAS, del NIL e del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria è di tre persone arrestate e una denunciata, quattro attività commerciali controllate di cui una sanzionata amministrativamente. Presso il complesso delle case popolari di via Ascalesi, i carabinieri hanno notato due 23enni, aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un appartamento al piano terra, comportamento che ha spinto i militari a bloccarli per un controllo. La successiva perquisizione, con l’ausilio dei cani antidroga, ha permesso di ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023) Circa 9 chili di, un etto di ketamina e migliaia di euro in contanti. E’ quanto trovato e sequestrato nel servizio straordinario di controlli effettuato la scorsa sera dai carabinieri ain zona. Il bilancio delle attività condotte dai Carabinieri della CompagniaTrastevere, con l’ausilio del NAS, del NIL e del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria è di tre persone arrestate e una denunciata, quattro attività commerciali controllate di cui una sanzionata amministrativamente. Presso il complesso delle case popolari di via Ascalesi, i carabinieri hanno notato due 23enni, aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un appartamento al piano terra, comportamento che ha spinto i militari a bloccarli per un controllo. La successiva perquisizione, con l’ausilio dei cani antidroga, ha permesso di ...

