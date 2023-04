Roma, Smalling rinnova? Oggi è il giorno cruciale - Top News (Di martedì 11 aprile 2023) Possibile svolta nella lunga e spinosa trattativa per il rinnovo di Chris Smalling. Secondo quanto scrive Leggo, il difensore inglese si è convinto ad accettare l'offerta di prolungamento formulata dalla Roma: due anni a tre milioni e mezzo netti a stagione. Il suo contratto scade a giugno, dunque ... Leggi su sportevai (Di martedì 11 aprile 2023) Possibile svolta nella lunga e spinosa trattativa per il rinnovo di Chris. Secondo quanto scrive Leggo, il difensore inglese si è convinto ad accettare l'offerta di prolungamento formulata dalla: due anni a tre milioni e mezzo netti a stagione. Il suo contratto scade a giugno, dunque ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Roma, l’agente di #Smalling nella capitale per l’operazione-rinnovo - okcalciomercato : Roma, stretta finale per il rinnovo di Smalling: manca il sì del giocatore - morristhetop : RT @spondainter: ?????????????? Chiacchere in corso tra Smalling e la Roma per il rinnovo di contratto fino al 2025. L'inglese, in scadenza a giug… - spondainter : ?????????????? Chiacchere in corso tra Smalling e la Roma per il rinnovo di contratto fino al 2025. L'inglese, in scadenza… - ASR_Goalmania : RT @g_iallorossi: Stando a quanto scrive oggi Leggo (F. Balzani), Chris #Smalling e la sua famiglia, dopo lunghe riflessioni, hanno deciso… -