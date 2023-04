Roma: prima la massacra di botte, poi tenta di violentarla perché non può avere figli (Di martedì 11 aprile 2023) Una terribile storia di violenza quella che, purtroppo, vede ancora una volta protagonista una donna – 24enne di origini ucraine – la quale è stata massacrata di botte dal compagno. Il corpo ridotto ad un tappeto di lividi tanto da far impallidire gli stessi medici che l’hanno visitata. Ora, i dettagli dell’amara vicenda restano ancora tutti da ricostruire per gli investigatori che stanno attualmente conducendo le indagini. Si fa, tuttavia, largo l’ipotesi che la donna sia stata massacrata di botte dal compagno in quanto non poteva avere figli. Roma, «Vattene che ti ammazzo»: grida, minacce e insulti a moglie e figli. Un incubo durato 21 anni massacrata di botte perché non può avere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) Una terribile storia di violenza quella che, purtroppo, vede ancora una volta protagonista una donna – 24enne di origini ucraine – la quale è statata didal compagno. Il corpo ridotto ad un tappeto di lividi tanto da far impallidire gli stessi medici che l’hanno visitata. Ora, i dettagli dell’amara vicenda restano ancora tutti da ricostruire per gli investigatori che stanno attualmente conducendo le indagini. Si fa, tuttavia, largo l’ipotesi che la donna sia statata didal compagno in quanto non poteva, «Vattene che ti ammazzo»: grida, minacce e insulti a moglie e. Un incubo durato 21 annita dinon può...

