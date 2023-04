(Di martedì 11 aprile 2023) L'di Chris, James Featherstone è presente in questi giorni a. Ufficialmente per le proprie vacanze pasquali...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Smalling e la famiglia verso il sì alla Roma: agente nella Capitale, a breve l’incontro decisivo - infoitsport : Roma, l'agente di Smalling è in città: il punto sul rinnovo - infoitsport : Smalling-Roma, l'agente del difensore è stato nella Capitale - TUTTOJUVE_COM : Smalling-Roma, l'agente del difensore è stato nella Capitale: si lavora al rinnovo - ervalerioo : RT @g_iallorossi: Stando a quanto scrive oggi Leggo (F. Balzani), Chris #Smalling e la sua famiglia, dopo lunghe riflessioni, hanno deciso… -

... il più influente e notodello spettacolo italiano. Il 20 marzo scorso, infatti, Presta annunciava via Twitter la richiesta d'archiviazione delle indagini della procura diche lo ...Un altro Campagnolo, Giuseppe, nipote,di polizia inquadrato nel reparto di formazione, parteciperà mercoledì aalla cerimonia per il 171° Anniversario della fondazione Corpo, che si ......rivisitazione ombrosa dell'iconografia della città con la fuga nel cuore della notte dell'...è tornata al centro del discorso filmico portato in avanti da alcuni dei più remunerativi ...

Smalling, ore decisive sul rinnovo: l'agente è Roma, cosa può succedere oggi Corriere dello Sport

Il contratto di Chris Smalling scade nel 2024, ma la Roma non ha intenzione di perdere il centrale inglese Il contratto di Chris Smalling scade nel 2024, ma la Roma non ha intenzione di perdere il ...(ANSA) - ROMA, 11 APR - Sonia Gandhi rompe il silenzio e attacca il ... Sonia attacca infine l'uso "distorto" da parte del governo delle agenzie di controllo, e delle leggi sulla sicurezza nazionale ...