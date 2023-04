Roma, in arrivo i Vigili del fuoco di tutta Europa: seminari e addestramenti aperti a tutti (Di martedì 11 aprile 2023) I Vigili del fuoco di tutta Europa si incontrano a Roma. Dal 14 al 25 aprile la Capitale ospita “Roma 2023-I Vigili del fuoco europei a Roma”, un evento organizzato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con la main sponsorship di Fiera Roma. Convegni, seminari, esercitazioni, addestramenti, incontri istituzionali, e momenti di informazione e sensibilizzazione aperti a tutta la cittadinanza. Con oltre dieci giorni di appuntamenti, i Vigili del fuoco provenienti dalle principali capitali europee possono condividere conoscenze, competenze e interessi, con l’obiettivo di offrire una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 aprile 2023) Ideldisi incontrano a. Dal 14 al 25 aprile la Capitale ospita “2023-Ideleuropei a”, un evento organizzato dal Corpo nazionale deidel, con la main sponsorship di Fiera. Convegni,, esercitazioni,, incontri istituzionali, e momenti di informazione e sensibilizzazionela cittadinanza. Con oltre dieci giorni di appuntamenti, idelprovenienti dalle principali capitali europee possono condividere conoscenze, competenze e interessi, con l’obiettivo di offrire una ...

