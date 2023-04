Roma-Feyenoord, ansia per gli ultras olandesi nella Capitale e i commissari dell’EXPO (Di martedì 11 aprile 2023) Roma è preparata per ospitare il primo EXPO della sua storia? Non lo sappiamo, ma è ben evidente come l’evento calcistico di Roma-Feyenoord sarà un primo importante banco di prova. Infatti, nonostante la partita dello stadio Olimpico sarà chiusa agli ospiti, gli ultras olandesi potrebbero ugualmente trovare il modo di arrivare nella Capitale per creare scompiglio. Tutto questo nonostante la città abbia un appuntamento importante il giorno dopo: la visita dei commissari dell’EXPO, che valuteranno se la Capitale d’Italia potrà ospitare l’Esposizione Universale o meno. Roma-Feyenoord un banco di prova per l’EXPO Gli ispettori del BIE saranno presenti a Roma addirittura ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023)è preparata per ospitare il primo EXPO della sua storia? Non lo sappiamo, ma è ben evidente come l’evento calcistico disarà un primo importante banco di prova. Infatti, nonostante la partita dello stadio Olimpico sarà chiusa agli ospiti, glipotrebbero ugualmente trovare il modo di arrivareper creare scompiglio. Tutto questo nonostante la città abbia un appuntamento importante il giorno dopo: la visita dei, che valuteranno se lad’Italia potrà ospitare l’Esposizione Universale o meno.un banco di prova per l’EXPO Gli ispettori del BIE saranno presenti aaddirittura ...

