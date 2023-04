Roma, boom di borseggi in centro: arrestate dai carabinieri 7 persone (Di martedì 11 aprile 2023) Roma. Davvero numerose le irregolarità riscontrate dai carabinieri a seguito di mirate verifiche presso le stazioni metropolitane e più in generale nel centro storico, nonché nei luoghi di maggiore attrazione turistica. Nel corso delle verifiche, sono state arrestate 7 persone, gravemente indiziate del reato di furto aggravato. Di seguito il dettaglio delle operazioni. Roma, controlli a tappeto dei carabinieri: boom di arresti e denunce I controlli dei militari nelle stazioni della metro Ieri sera, nei pressi della fermata della metro Barberini, i carabinieri hanno bloccato un cittadino romeno di 52 anni, senza fissa dimora e già noto, subito dopo essersi impossessato del cellulare di un turista, sottratto dalla tasca della giacca. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023). Davvero numerose le irregolarità riscontrate daia seguito di mirate verifiche presso le stazioni metropolitane e più in generale nelstorico, nonché nei luoghi di maggiore attrazione turistica. Nel corso delle verifiche, sono state, gravemente indiziate del reato di furto aggravato. Di seguito il dettaglio delle operazioni., controlli a tappeto deidi arresti e denunce I controlli dei militari nelle stazioni della metro Ieri sera, nei pressi della fermata della metro Barberini, ihanno bloccato un cittadino romeno di 52 anni, senza fissa dimora e già noto, subito dopo essersi impossessato del cellulare di un turista, sottratto dalla tasca della giacca. ...

