Ritrovato nel Tevere corpo di un ragazzo di 29 anni: era scomparso il 30 marzo (Di martedì 11 aprile 2023) È stato Ritrovato a Roma nel Tevere , all'altezza di via Angelo Vescovali, il corpo di un 29enne italiano la cui scomparsa era stata denunciata il 30 marzo scorso nel commissariato Monteverde. Sul ... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023) È statoa Roma nel, all'altezza di via Angelo Vescovali, ildi un 29enne italiano la cui scomparsa era stata denunciata il 30scorso nel commissariato Monteverde. Sul ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ritrovato morto nel Tevere: la vittima è Niccolò del Buono - mavuoidiecieuro : RT @pokemonderba: tweet del genere come se non avessero ritrovato resti umani e prove di cannibalismo nella loro casa a roma centro venduta… - inlovewithcats_ : Facendo pulizia nel cellulare ho ritrovato audio e video risalenti al 2019 di una crush che non mi è mai davvero pa… - crvosure : RT @pokemonderba: tweet del genere come se non avessero ritrovato resti umani e prove di cannibalismo nella loro casa a roma centro venduta… - occhio_notizie : Si tratterebbe di una donna (e non di un uomo come in un primo momento si pensava) di circa 50 anni, residente a Ro… -