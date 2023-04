RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #99 11 04 2023

(Di martedì 11 aprile 2023) Idella 99° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Youtube della SIW) andato in scena Martedì: Intergender MatchSwan batte Vertigo Capitan Fintus batte Thunder Kid Non Title MatchDarko SIW Italian Champion batte Merak

Tag Team Championship: Most Wanted (Pan & Picchio) battono High Society (Alex Flash & Liam Massett) (C) Lo show si è aperto con un match di coppia denso di ...

SIW System #99: Maurizio Merluzzo in azione contro Thunder Kid, il Campione Italiano Darko affronta Merak prima di System 100.