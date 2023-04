‘Rinascita e orgoglio per San Salvatore Telesino’ | candidati in soprannumero per la presentazione della lista

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSanTelesino (Bn) – Quattordici persone hanno firmato l’accettazione alla candidatura, uno in più rispetto al numero dinecessari per laprevista per il prossimo fine settimana: Rinascita eper SanTelesino è l’unica compagine di Sanche metterà a disposizione una persona in più a cui sarà assegnato il compito, quindi, di coordinare il gruppo di giovani guidati da Leucio Porto (candidato sindaco) anche se non potrà presentarsi al voto. “La forza di questo gruppo è quella di essere un ponte, non uno scopo. Avere una persona in più che ci aiuti a far spazio alla nuova idea di politica che abbiamo per il territorio significa tanto, è stata una forte ...