Riforma pensioni | verso la proroga di Quota 103 | non ci sono i fondi per altri interventi previdenziali Gli ultimi aggiornamenti

(Di martedì 11 aprile 2023) La possibilità che il 2024 segni l'inizio dell'attuazione di "41" o di unaprevidenziale più ampia, con la flessibilità in uscita e la pensione di garanzia per i giovani come elementi centrali, sembra essere al momento molto improbabile, alla luce dei ristretti margini finanziari delineati dal Def. L'articolo .

La riforma pensioni che servirebbe è quella che non si farà mai Money.it

La riforma delle pensioni è in una fase di stallo. I summit tra governo e sindacati sono fermi e adesso l’argomento pensioni sembra aver perso importanza. Ma la riforma delle pensioni resta una ...E anche il relazione all’allungamento dell’età media di vita. Inutile, quindi, farsi illusioni su una riforma pensioni favorevole per i lavoratori nei prossimi anni. Non ci sono i presupposti, mancano ...