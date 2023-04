Rifiuti speciali in officina a Bacoli: scatta il sequestro (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella sua officina c’erano pneumatici fuori uso, batterie al piombo, olio motore. Per questo motivo il ititolare di una officina meccanica di Bacoli (Na) è stato denunciato dai carabinieri forestale di Pozzuoli per gestione illecita e deposito incontrollato di Rifiuti speciali. L’officina è stata sottoposta a sequestro. I controlli sono avvenuti nell’ambito di un’operazione di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali disposti dal gruppo carabinieri forestale di Napoli in tutto il terriorio della provincia di Napoli. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella suac’erano pneumatici fuori uso, batterie al piombo, olio motore. Per questo motivo il ititolare di unameccanica di(Na) è stato denunciato dai carabinieri forestale di Pozzuoli per gestione illecita e deposito incontrollato di. L’è stata sottoposta a. I controlli sono avvenuti nell’ambito di un’operazione di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali disposti dal gruppo carabinieri forestale di Napoli in tutto il terriorio della provincia di Napoli. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

