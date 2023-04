Rifiuti: Ruotolo (Pd), 'termovalorizzatore Roma? Si faccia referendum' (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - “Sono convinto che sia necessario essere ambientalisti, non ‘anche' ambientalisti e in questo senso Elly Schlein è molto credibile. Il termovalorizzatore di Roma? Se lo fai abbandoni la differenziata. Gualtieri lo vuole fare? Lo facesse lui, si prenda le sue responsabilità, il sindaco d'altra parte è eletto dai cittadini. Io dico che è un problema che va affrontato insieme”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il neo membro della segreteria Pd Sandro Ruotolo, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Pensa che fare un referendum potrebbe rappresentare una soluzione? “Si. Col dialogo si superano sempre i problemi”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023), 11 apr. (Adnkronos) - “Sono convinto che sia necessario essere ambientalisti, non ‘anche' ambientalisti e in questo senso Elly Schlein è molto credibile. Ildi? Se lo fai abbandoni la differenziata. Gualtieri lo vuole fare? Lo facesse lui, si prenda le sue responsabilità, il sindaco d'altra parte è eletto dai cittadini. Io dico che è un problema che va affrontato insieme”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il neo membro della segreteria Pd Sandro, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Pensa che fare unpotrebbe rappresentare una soluzione? “Si. Col dialogo si superano sempre i problemi”.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GerriLiu5 : RT @BimbePeppe: 2) Sandro Ruotolo, non ha bisogno di grandi presentazioni, diciamo solo che purtroppo dal maggio 2015 vive sotto scorta dop… - annaBusca : RT @BimbePeppe: 2) Sandro Ruotolo, non ha bisogno di grandi presentazioni, diciamo solo che purtroppo dal maggio 2015 vive sotto scorta dop… - sissiisissi2 : RT @BimbePeppe: 2) Sandro Ruotolo, non ha bisogno di grandi presentazioni, diciamo solo che purtroppo dal maggio 2015 vive sotto scorta dop… - LuciaRo93480578 : RT @BimbePeppe: 2) Sandro Ruotolo, non ha bisogno di grandi presentazioni, diciamo solo che purtroppo dal maggio 2015 vive sotto scorta dop… - vatenacttencass : RT @BimbePeppe: 2) Sandro Ruotolo, non ha bisogno di grandi presentazioni, diciamo solo che purtroppo dal maggio 2015 vive sotto scorta dop… -