Rifiuti a Roma, AMA posiziona i nuovi "cassonetti intelligenti" nel Centro Storico (Di martedì 11 aprile 2023) Si avvicina il Giubileo e Roma ha deciso di rispondere, almeno gradualmente, alla sfida dell'emergenza Rifiuti. Infatti, all'interno del Centro Storico sono arrivati 1.200 cassonetti intelligenti, che porteranno quella zona della città ad avere una raccolta Rifiuti moderna come in molte altre città d'Italia e del mondo. Non solo avranno una maggiore capienza, ma tra qualche tempo vedranno anche l'apertura con una card, così da garantire l'utilizzo solamente ai residenti della zona. I nuovi "cassonetti intelligenti" nel Centro Storico di Roma Il Giubileo porterà Roma a cambiare faccia, partendo dalla raccolta Rifiuti.

