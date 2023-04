Ricorso Juve | la FIGC non si è costituita | il motivo

(Di martedì 11 aprile 2023) Laè impegnata su più fronti in questo finale di stagione e non solo sul campo. A tenere banco ci sono anche le vicende plusvalenze Laè impegnata su più fronti in questo finale di stagione e non solo sul campo. A tenere banco ci sono anche le vicende plusvalenze. Dopo il, in attesa dell’udienza del 19 aprile, laha deciso di non costituirsi (non può più farlo). Per alcuni è un paradosso e molti pensano che la Federazione voglia prendere le distanze da una sconfitta della Procura ormai considerata concreta. Ai piani alti hanno sparso la voce che si tratti invece di volontà di rimanere “terzi”, ma in diversi pensano non sia così… lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Juve, Calvo: la frase che carica i tifosi su -15 e ricorso curva

