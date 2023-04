Rey Mysterio: “Dom mi ha convinto a non ritirarmi, ora voglio Ricochet” (Di martedì 11 aprile 2023) Rey Mysterio sta vivendo uno dei momenti migliori della sua vita in WWE. Oltre il match che lui e suo figlio Dominik hanno sempre sognato, Rey è stato premiato con la Hall of Fame per la sua straordinaria carriera, che però non accenna a terminare. Nonostante ci sia andato vicino in passato, infatti, il luchador mascherato ha trovato nuovi stimoli nell’incrociare sul quadrato i giovani talenti di Stamford. Parlando con Corey Graves e Kevin Patrick ad After the Bell, Mysterio ha parlato di quanto sia stato vicino al ritiro, di chi lo abbia convinto a ripensarci e le prossime sfide che lo attendono. “Ho visto la crescita di Ricochet negli ultimi anni, e ho avuto l’opportunità di lavorare con lui al di fuori della WWE. Ma penso che sia che si tratti di lavorare con lui, o di lavorare contro di lui, sarebbe ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 aprile 2023) Reysta vivendo uno dei momenti migliori della sua vita in WWE. Oltre il match che lui e suo figlio Dominik hanno sempre sognato, Rey è stato premiato con la Hall of Fame per la sua straordinaria carriera, che però non accenna a terminare. Nonostante ci sia andato vicino in passato, infatti, il luchador mascherato ha trovato nuovi stimoli nell’incrociare sul quadrato i giovani talenti di Stamford. Parlando con Corey Graves e Kevin Patrick ad After the Bell,ha parlato di quanto sia stato vicino al ritiro, di chi lo abbiaa ripensarci e le prossime sfide che lo attendono. “Ho visto la crescita dinegli ultimi anni, e ho avuto l’opportunità di lavorare con lui al di fuori della WWE. Ma penso che sia che si tratti di lavorare con lui, o di lavorare contro di lui, sarebbe ...

