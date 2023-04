“Restare non serve più”. Clamoroso UeD, il cavaliere ha fatto la sua scelta: ha lasciato lo studio con lei (Di martedì 11 aprile 2023) Uomini e Donne, anticipazioni succose su Alberto su una nuova coppia e un acceso confronto. Da sempre il programma di Maria De Filippi, dove persone di tutte le età (Trono Classico per i più giovani, Trono Over per i più maturi, ndr) cercano l’anima gemella, si caratterizza per confronti ad alto tasso emotivo. Dietro le telecamere, checchesenedica, sono nate coppie che fuori si sono sposate, hanno avuto figli, insomma, hanno messo su famiglia. Certo, non saranno state la maggioranza, ma non è che lontano dalla tv le altre coppie, quelle ‘normali’ siano così inossidabili… In ogni caso proprio in questi giorni si sta parlando di quello che è successo durante le registrazioni dell’8 aprile scorso. A quanto pare c’è una nuova coppia in città, pardon, a Uomini e Donne. Stiamo parlando del Trono Over. Invece Armando Incarnato è finito al centro di un autentico polverone ed è finito… in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Uomini e Donne, anticipazioni succose su Alberto su una nuova coppia e un acceso confronto. Da sempre il programma di Maria De Filippi, dove persone di tutte le età (Trono Classico per i più giovani, Trono Over per i più maturi, ndr) cercano l’anima gemella, si caratterizza per confronti ad alto tasso emotivo. Dietro le telecamere, checchesenedica, sono nate coppie che fuori si sono sposate, hanno avuto figli, insomma, hanno messo su famiglia. Certo, non saranno state la maggioranza, ma non è che lontano dalla tv le altre coppie, quelle ‘normali’ siano così inossidabili… In ogni caso proprio in questi giorni si sta parlando di quello che è successo durante le registrazioni dell’8 aprile scorso. A quanto pare c’è una nuova coppia in città, pardon, a Uomini e Donne. Stiamo parlando del Trono Over. Invece Armando Incarnato è finito al centro di un autentico polverone ed è finito… in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antracitee : RT @miserablelemon: e l'aborto no perché c'è l'adozione e l'adozione no perché un bambino merita la mamma 'vera' invece che una mamma 'fin… - angj1973 : @uominiedonne Mi meraviglio che siccome se ne vuole andare gli dicono di restare ?! Se ci liberiamo di sto essere è… - _sswaggy : RT @miserablelemon: e l'aborto no perché c'è l'adozione e l'adozione no perché un bambino merita la mamma 'vera' invece che una mamma 'fin… - catsandra__ : La rabbia sentimento che non ci si può concedere evidentemente, infatti dobbiamo restare tutt? repress? secondo alcun? okay tutta salute - zd03emem : RT @miserablelemon: e l'aborto no perché c'è l'adozione e l'adozione no perché un bambino merita la mamma 'vera' invece che una mamma 'fin… -