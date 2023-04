Resident Evil 4 Remake Recensione: Capcom did it again (Di martedì 11 aprile 2023) Resident Evil 4 Remake Recensione breve Capcom ce l’ha fatta di nuovo: il Remake del celebre capitolo della serie Survival Horror che ha svoltato con forza verso l’action è un gioiello. Forse è persino migliore dell’originale, il che è tutto dire. Tra nuove meccaniche e grafica rimodellata, la storia rimasta immacolata brilla come non mai, dimostrando che davvero, Resident Evil 4 ha rappresentato il picco della serie originale. La convivenza perfetta di tutto ciò che l’ha resa celebre fino al 2005, con in più un guizzo shooter implementato meglio e con maggior movimento. Leon è tornato, insomma, ed è più in forma che mai. Resident Evil 4 Remake Recensione TESTATO SU ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 aprile 2023)brevece l’ha fatta di nuovo: ildel celebre capitolo della serie Survival Horror che ha svoltato con forza verso l’action è un gioiello. Forse è persino migliore dell’originale, il che è tutto dire. Tra nuove meccaniche e grafica rimodellata, la storia rimasta immacolata brilla come non mai, dimostrando che davvero,4 ha rappresentato il picco della serie originale. La convivenza perfetta di tutto ciò che l’ha resa celebre fino al 2005, con in più un guizzo shooter implementato meglio e con maggior movimento. Leon è tornato, insomma, ed è più in forma che mai.TESTATO SU ...

