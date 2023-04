Repubblica: Spalletti ha deciso chi guiderà l’attacco del Napoli col Milan (Di martedì 11 aprile 2023) Il Napoli con il Milan è con l’emergenza attaccanti: Simeone infortunato, ieri differenziato per Osimhen e Simeone. Milan-Napoli: le prossime ore saranno decisive per lo staff medico e per Spalletti per capire se Victor Osimhen potrà scendere in campo a San Siro. Il presidente De Laurentiis si è detto scettico, parlando con alcuni tifosi a Ischia. Ma da Castel Volturno c’è la speranza di poter recuperare il nigeriano per portarlo almeno in panchina, anche se qualcuno parla addirittura di vederlo in campo dal primo minuto. Raspadori titolare in Milan-Napoli Spalletti sta cercando di variare i suoi schemi vista l’emergenza attaccanti. Ieri ha provato pure Kvaratskhelia prima punta, per esigenza, perché al momento la carenza di centravanti è elevata. Ma ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023) Ilcon ilè con l’emergenza attaccanti: Simeone infortunato, ieri differenziato per Osimhen e Simeone.: le prossime ore saranno decisive per lo staff medico e perper capire se Victor Osimhen potrà scendere in campo a San Siro. Il presidente De Laurentiis si è detto scettico, parlando con alcuni tifosi a Ischia. Ma da Castel Volturno c’è la speranza di poter recuperare il nigeriano per portarlo almeno in panchina, anche se qualcuno parla addirittura di vederlo in campo dal primo minuto. Raspadori titolare insta cercando di variare i suoi schemi vista l’emergenza attaccanti. Ieri ha provato pure Kvaratskhelia prima punta, per esigenza, perché al momento la carenza di centravanti è elevata. Ma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaHoganC : RT @not_Furge: @Bakasaltato Quello rotto è Simeone, e non ci sarà né andata né ritorno. Raspadori oggi ha fatto individuale ma non hanno pa… - ilnapolionline : La Repubblica - Milan-Napoli, Osimhen spinge per esserci! Intanto Spalletti prova Kvara da falso nueve -… - not_Furge : @Bakasaltato Quello rotto è Simeone, e non ci sarà né andata né ritorno. Raspadori oggi ha fatto individuale ma non… - rep_napoli : Champions, la frecciatina di Guardiola a Spalletti: 'Non parlo del Napoli, altrimenti l'allenatore si arrabbia. E'… - FabioOffreda : RT @SportRepubblica: Guardiola: 'Il Napoli? Non voglio parlarne perché altrimenti Spalletti si arrabbia, è molto sensibile...' https://t.co… -