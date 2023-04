Report Napoli, distrazione femorale per Simeone e lavoro individuale per Osimhen (Di martedì 11 aprile 2023) Il Napoli ha appena pubblicato il Report dell’ultimo allenamento prima della partita di Champions contro il Milan. Per l’andata dei quarti di finale a San Siro non ci saranno né Simeone, né Osimhen. Confermati quindi i timori di questa mattina. Per il Cholito Simeone, una distrazione di primo grado al bicipite femorale lo costringe a guardare il match da casa. Osimhen è tornato in campo ma solo lavoro individuale per lui. Il Napoli dà una speranza per Raspadori. Il Report segnala infatti che l’attaccante italiano ha svolto tutta la seduta in gruppo. Nessun cenno a misure tattiche alternative. Nelle ore scorse si era parlato di uno fra Kvaratskhelia e Lozano come falso 9. Di seguito il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) Ilha appena pubblicato ildell’ultimo allenamento prima della partita di Champions contro il Milan. Per l’andata dei quarti di finale a San Siro non ci saranno né, né. Confermati quindi i timori di questa mattina. Per il Cholito, unadi primo grado al bicipitelo costringe a guardare il match da casa.è tornato in campo ma soloper lui. Ildà una speranza per Raspadori. Ilsegnala infatti che l’attaccante italiano ha svolto tutta la seduta in gruppo. Nessun cenno a misure tattiche alternative. Nelle ore scorse si era parlato di uno fra Kvaratskhelia e Lozano come falso 9. Di seguito il ...

