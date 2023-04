(Di martedì 11 aprile 2023) Questa mattina il Palermo è tornato in campo per riprendere la preparazione in vista della prossima gara in casa del Venezia. Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Il resto del gruppo ha svolto un’attivazione e circuit training in palestra, cambi di direzione ed una partita a tema. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Ultimo allenamento prima della partenza per Milano #UCL - sscnapoli : ?? Allenamento mattutino - sscnapoli : ?? La squadra è tornata in campo - volpe_peppe : RT @sscnapoli: ?? Ultimo allenamento prima della partenza per Milano #UCL - Lucavad72 : RT @sscnapoli: ?? Ultimo allenamento prima della partenza per Milano #UCL -

... esultanza gol Giovanni Simeone Il Napoli ha appena pubblicato ildell'ultimoprima della partita di Champions contro il Milan. Per l'andata dei quarti di finale a San Siro non ci ...Le condizioni di Osimhen, Simeone e Raspadori in vista del quarto di finale di Champions League contro il Milan Il Napoli ha pubblicato ildell'odierno in vista della gara contro il Milan. Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Osimhen, Simeone e Raspadori.- Seduta mattutina per il Napoli all'SSC ...Almeno stando aldell'di ieri , con Osimhen ancora alle prese conindividuale in campo e in palestra, Simeone alle prese con le terapie dopo l'infortunio di Lecce e ...

Report allenamento 11 aprile Palermo FC

Gli azzurri preparano il match di domani contro il Milan a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21). Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto ...Si intensifica il lavoro in campo della Juventus in vista dell’andata dei quarti di finale di UEFA Europa League. Anche oggi la squadra si è ritrovata al mattino al Training Center per continuare la ...