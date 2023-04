Renzi: 'Non manderemo a monte il partito unico' (Di martedì 11 aprile 2023) IL PODCAST di Anna Laura Bussa "Leggo polemiche dentro il Terzo Polo. Mi dispiace. Abbiamo scelto di fare un partito unico e abbiamo già definito le date. Noi non cambiamo idea e lavoriamo in ... Leggi su ansa (Di martedì 11 aprile 2023) IL PODCAST di Anna Laura Bussa "Leggo polemiche dentro il Terzo Polo. Mi dispiace. Abbiamo scelto di fare une abbiamo già definito le date. Noi non cambiamo idea e lavoriamo in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : Leggiamo che Richetti ha dubbi sulle scelte di Renzi. Prima gli chiedono il passo indietro, poi non sono convinti.… - ultimora_pol : Fonte #IV a LaPresse: 'Calenda e Renzi non riescono a stare insieme, secondo me si spacca tutto. Carlo è impazzito… - ultimora_pol : Fonti di #Azione a LaPresse: “Il nodo è che Renzi, tornato a fare il segretario di #IV, non vuole scioglierla e non… - mariamacina : RT @PillaPaladini: Calenda “Renzi non vuole sciogliere Italia Viva”, ma perché tu Calenda stai sciogliendo Azione? È ovvio che entrambi dev… - Giacometta3 : RT @Azione_it: Questa è la proposta mandata solo a Renzi per la costituzione del partito unico settimane fa e da lui respinta. Non prevede… -