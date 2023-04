Renzi e Calenda, tensioni nel Terzo Polo: 'Vicini alla rottura'. L'ex ministro smentisce, Iv: 'Sta facendo tutto da solo' (Di martedì 11 aprile 2023) 'Leggo polemiche dentro il Terzo Polo. Mi dispiace. Abbiamo scelto di fare un partito unico e abbiamo già definito le date. Noi non cambiamo idea e lavoriamo in questa direzione', twitta invece Maria ... Leggi su ilgazzettino (Di martedì 11 aprile 2023) 'Leggo polemiche dentro il. Mi dispiace. Abbiamo scelto di fare un partito unico e abbiamo già definito le date. Noi non cambiamo idea e lavoriamo in questa direzione', twitta invece Maria ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - ultimora_pol : Fonte #IV a LaPresse: 'Calenda e Renzi non riescono a stare insieme, secondo me si spacca tutto. Carlo è impazzito… - Agenzia_Ansa : Tra Azione e Italia Viva è tensione sul partito unico. 'Inaccettabili i tatticismi di Renzi', dicono dal partito di… - falboandre : Contento di non averli votati #Calenda #Renzi - SI_sinistra : RT @alessan5141: Penoso il finale tra #calenda e #renzi. Ma nessuna sorpresa. Al primo posto non c è mai stato il Paese -