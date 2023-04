Renzi e Calenda possono ancora convivere. Ferrandino spiega perché (Di martedì 11 aprile 2023) C’è già chi parla di divorzio all’italiana. Non sappiamo ancora se tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, in procinto di fondare il partito unico, sia in effetti un addio. Sappiamo però che gli strali di queste ore sono segnali evidenti di un clima molto teso. Se tra i due leader volano accuse incrociate c’è anche chi cerca di gettare acqua sul fuoco. La Renziana Elena Bonetti in un tweet scrive: “È urgente costruire un partito di centro che ricomponga le idee riformiste, liberali e popolari. Di questo sono in coscienza convinta e su questo continuo a lavorare”. La pensa allo stesso modo anche l’eurodeputato Giuseppe “Giosi” Ferrandino che a Formiche.net pone l’accento sui temi che devono unire le forze riformiste, anche in chiave europea. Tatticismi, fraintendimenti, operazioni più o meno sotto traccia. ... Leggi su formiche (Di martedì 11 aprile 2023) C’è già chi parla di divorzio all’italiana. Non sappiamose tra Matteoe Carlo, in procinto di fondare il partito unico, sia in effetti un addio. Sappiamo però che gli strali di queste ore sono segnali evidenti di un clima molto teso. Se tra i due leader volano accuse incrociate c’è anche chi cerca di gettare acqua sul fuoco. Laana Elena Bonetti in un tweet scrive: “È urgente costruire un partito di centro che ricomponga le idee riformiste, liberali e popolari. Di questo sono in coscienza convinta e su questo continuo a lavorare”. La pensa allo stesso modo anche l’eurodeputato Giuseppe “Giosi”che a Formiche.net pone l’accento sui temi che devono unire le forze riformiste, anche in chiave europea. Tatticismi, fraintendimenti, operazioni più o meno sotto traccia. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - SBidimedia : ?? Terzo Polo vicino allo scioglimento? Il corriere sul suo sito scrive che: 'È divorzio (burrascoso, più che cons… - ultimora_pol : Fonte #IV a LaPresse: 'Calenda e Renzi non riescono a stare insieme, secondo me si spacca tutto. Carlo è impazzito… - il_Conte78 : RT @MarioScelzo1: 2) Renzi che ora fa le scarpe a Calenda. Il Churchill dei Parioli sarà anche bravo e competente (tutto da dimostrare), ma… - DinoGiarrusso : Il giornalista d’inchiesta #JulianAssange è ingiustamente detenuto da 4 anni per aver fatto il proprio lavoro: trov… -