Renzi e Calenda litigano | “salta” il partito unico del Terzo Polo | “Posizioni inconciliabili”

(Di martedì 11 aprile 2023) “ormai” tra Matteoe Carlo: ildel, l’ipotetica fusione tra Azione e Italia Viva, è naufragato ancor prima di nascere. Non ci sarà alcun congresso il 10 giugno, come auspicato dai fedelissimi dell’ex premier, che hanno replicato ai dubbi dei dirigenti di Azione, fatti trapelare in anonimato alla stampa. “Facciamo il congresso e in quella sede discutiamo di tutto. Nei partiti democratici si fa così. Chi ha paura della democrazia?”, afferma l’ex ministra Teresa Bellanova, dirigente di Italia Viva. All’Ansa uno dei vertici deldiaveva parlato di “misura colma” sul progetto di fusione: “Dopo mesi di tatticismi da parte di ...

I tatticismi sono tutti di, non di. Meno male che dal 10 giugno si vota in modo democratico''. Ed ancora Luciano Nobili: ''Il problema non è se si scioglie Italia Viva, l'impressione è ...Il Terzo polo alla prova del congresso è una polveriera pronta a saltare in aria . La complicata relazione traè a un passo dalla rottura. L'innesco del giorno è in una parola: tatticismi. I tatticismi sarebbero quelli del leader di Italia viva Matteoche Azione ritiene "inaccettabili". "...Richetti: 'Uno deve decidere se nella vita fa politica o informazione. Quando mi telefonami parla del partito o mi intervista per il Riformista' ' La verità La verità è cheha paura di perdere il congresso '. Tra i parlamentari di Italia Viva si spiega così all' Adnkronos ...

Il Terzo Polo è una coalizione politica nata nel 2022 tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, con l'obiettivo di creare un partito unico dei liberal-democratici in alternativa alle ...(Adnkronos) - "Se siamo alla rottura Diciamo che Calenda sta facendo tutto da solo". Fonti di primo piano di Italia Viva rispondono così all'Adnkronos sulle voci di rottura ormai imminente tra Azione ...