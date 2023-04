Renzi-Calenda «vicini alla rottura». Il leader di Azione smentisce. Iv: «Sta facendo tutto da solo». Partito unico appeso a un filo (Di martedì 11 aprile 2023) Entrambi, fino a qualche ora fa, ripetevano di continuare a volere il Partito unico del Terzo polo. Eppure i toni, tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, si sono accesi al punto che molti parlamentari... Leggi su ilmattino (Di martedì 11 aprile 2023) Entrambi, fino a qualche ora fa, ripetevano di continuare a volere ildel Terzo polo. Eppure i toni, tra Matteoe Carlo, si sono accesi al punto che molti parlamentari...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - SBidimedia : ?? Terzo Polo vicino allo scioglimento? Il corriere sul suo sito scrive che: 'È divorzio (burrascoso, più che cons… - ultimora_pol : Fonte #IV a LaPresse: 'Calenda e Renzi non riescono a stare insieme, secondo me si spacca tutto. Carlo è impazzito… - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: Ero uscita un attimo a comprare i #popcorn Che me so' persa qualcosa? Se so' già menati? #Renzi #Calenda #terzopolo h… - E__Io__Pago : RT @confundustria: #Terzopolo, addio al partito unico: strappo tra Calenda e Renzi. Un dispiacere che ci rode l'anima. -