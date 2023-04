Renzi-Calenda: vicini al divorzio. Il leader di Azione vuole che Matteo sciolga Iv (Di martedì 11 aprile 2023) Clima di separAzione fra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Il leader di Azione Carlo Calenda ha riunito oggi, 11 aprile 2023, i suoi per un confronto da remoto. La posizione prevalente emersa è che non si può arrivare al partito unico del Terzo Polo senza prima sciogliere Italia Viva e Azione. Carlo Calenda, dunque, continuerà a chiedere a Matteo Renzi di sciogliere il partito di cui è presidente per realizzare il progetto politico comune Leggi su firenzepost (Di martedì 11 aprile 2023) Clima di separfra Carlo. IldiCarloha riunito oggi, 11 aprile 2023, i suoi per un confronto da remoto. La posizione prevalente emersa è che non si può arrivare al partito unico del Terzo Polo senza prima sciogliere Italia Viva e. Carlo, dunque, continuerà a chiedere adi sciogliere il partito di cui è presidente per realizzare il progetto politico comune

