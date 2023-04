Renzi-Calenda | fine dell’idillio Terzo Polo | si va verso la rottura | stasera la resa dei conti

(Di martedì 11 aprile 2023) La“e’ una delle ipotesi sul tavolo, al pari di quella che vede Azione e Italia Viva andare avanti nel percorsoil partito unico”. Lo spiegano fonti di Italia Viva che parlano di “rapporti ormai tesissimi” fra le due anime del. Una situazione che e’ andata precipitando dalla conferenza stampa in cui Matteosi e’ presentato come nuovo direttore del Riformista. Una scelta della quale ha reso partecipe la controparte nel, Carlo, soltanto qualche ora prima di annunciarlo alla stampa. L’asse fra i due, tuttavia, ha cominciato a mostrare delle crepe da alcuni mesi a questa parte. Prima, con la presidenza di Italia Viva affidata a, tornato leader non solo ‘de facto’, ma anche da statuto. ...

Terzo polo, addio al partito unico: strappo tra Calenda e Renzi. Poi il leader di Azione: «Rottura Ma... Corriere della Sera

