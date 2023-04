Renzi avverte Calenda, le accuse su soldi e scioglimento anticipato: «Tutti motivi finti: le polemiche le faccia lui, noi no» (Di martedì 11 aprile 2023) Sono Tutti «alibi e finte motivazioni» secondo Matteo Renzi quelle circolate nelle ultime ore sulla presunta rottura tra lui e Carlo Calenda nella strada sempre più tortuosa per la formazione del partito unico del Terzo polo. Ai parlamentari e consiglieri riuniti al Senato, il leader di Italia Viva tiene il punto e ribadisce che «non c’è alcun motivo politico per rompere il progetto. Qualcuno dice che la rottura che da stamane viene paventata da Azione nasce per esigenze di soldi, qualcuno dice per esigenze legate al Riformista, qualcuno dice che è legata allo scioglimento del partito di origine». Secondo Renzi sono Tutti «finti» i motivi dietro la rottura: «Sui soldi dall’inizio dell’unione tra Azione e Italia Viva, ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Sono«alibi e finte motivazioni» secondo Matteoquelle circolate nelle ultime ore sulla presunta rottura tra lui e Carlonella strada sempre più tortuosa per la formazione del partito unico del Terzo polo. Ai parlamentari e consiglieri riuniti al Senato, il leader di Italia Viva tiene il punto e ribadisce che «non c’è alcun motivo politico per rompere il progetto. Qualcuno dice che la rottura che da stamane viene paventata da Azione nasce per esigenze di, qualcuno dice per esigenze legate al Riformista, qualcuno dice che è legata allodel partito di origine». Secondosono» idietro la rottura: «Suidall’inizio dell’unione tra Azione e Italia Viva, ...

