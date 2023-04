(Di martedì 11 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dopo Mègane E-Tech Electric nel 2020,è il secondo modelload essere stato sottoposto ai Confirmation Run. Ha, infatti, percorso circa 3 milioni di chilometri su strade di tutti i tipi, ancor prima del lancio commerciale. Al volante c’erano dipendenti collaudatori con tutta l’aria di essere clienti. Il loro obiettivo? Individuare le aree di miglioramento per portareai massimi livelli in termini di piacere di guida,ed affidabilità. Sotto la guida di Thierry Charvet, Direttore Industriale edel Gruppo, il piano strategicodell’azienda è una delle colonne portanti della Renaulution. Nell’ambito del piano, il livello di affidabilità dei nuovi modelli in corso di sviluppo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Renault Austral compie 235 volte giro del mondo per garantire la qualità - renaultitalia : al volante: dipendenti collaudatori con tutta l'aria di essere clienti. il loro obiettivo? individuare le aree di m… - renaultitalia : dopo #Megane #ETech #electric nel 2020, #Austral è il secondo modello #Renault ad essere stato sottoposto ai Confir… - lagenda70889069 : Il nuovo Renault Austral alla Concessionaria Rabino di Avigliana e Pinerolo: prenota il tuo test drive AZIENDE,… - moneypuntoit : Renault Austral è prodotta con motori esclusivamente ibridi con potenze variabili da 130 a 200 CV, e con il sistema… -

Nei Confirmation Run,è stato testato su percorsi per un totale di quasi 3 milioni di chilometri, anzi 2,8 per essere precisi, su strade di tutti i tipi in Francia, Spagna, Germania e ...Questo ci ha permesso di individuare e intervenire in circa 350 aree di miglioramento prima chegiunga dai concessionari e nelle mani dei clienti". Confirmation Run: 3 milioni di ...... grazie al successo di Arkana, di Megane E - Tech Electric e diche ci sta regalando grande ... con un ricco piano prodotto che rafforzerà ulteriormente il posizionamento disugli assi ...

Tre milioni di chilometri: nuovi test per Renault Austral Virgilio Motori

ROMA (ITALPRESS) - Dopo Mégane E-Tech Electric nel 2020, Austral è il secondo modello Renault ad essere stato sottoposto ai Confirmation Run.Nel 2020 Renault ha realizzato i Confirmation Run su Mégane E-Tech Electric, oggi sottopone agli stessi test il nuovo SUV Austral. L’auto infatti ha percorso circa 3 milioni di chilometri su strade di ...