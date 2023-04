Renault Austral compie 235 volte giro del mondo per garantire la qualità (Di martedì 11 aprile 2023) ROMA - Dopo Mègane E - Tech Electric nel 2020, Austral è il secondo modello Renault ad essere stato sottoposto ai Confirmation Run. Ha, infatti, percorso circa 3 milioni di chilometri su strade di ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 11 aprile 2023) ROMA - Dopo Mègane E - Tech Electric nel 2020,è il secondo modelload essere stato sottoposto ai Confirmation Run. Ha, infatti, percorso circa 3 milioni di chilometri su strade di ...

