Regolamento ritorno finale Coppa Italia Serie C 2022/2023: come funziona con i gol in trasferta (Di martedì 11 aprile 2023) Il Regolamento del ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C 2022/2023 tra Vicenza e Juventus U23: ecco come funziona con i gol in trasferta. Alle ore 20.30 di martedì 11 aprile si assegna il trofeo con il ritorno, l’andata era terminata 1-2 per i berici e così i bianconeri dovranno ribaltare il risultato, consci del fatto che non esiste più la regola del gol fuori casa che diventa doppio in caso di parità nel risultato dell’ambito del doppio confronto. In caso di 0-1 o di 2-3, dunque, si andrà ai supplementari o successivamente ai rigori, ovviamente discorso identico in caso di 1-2. Se la Juventus U23 vincerà con almeno due gol di scarto sarà la vincitrice, se i veneti non ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Ildeldelladiditra Vicenza e Juventus U23: eccocon i gol in. Alle ore 20.30 di martedì 11 aprile si assegna il trofeo con il, l’andata era terminata 1-2 per i berici e così i bianconeri dovranno ribaltare il risultato, consci del fatto che non esiste più la regola del gol fuori casa che diventa doppio in caso di parità nel risultato dell’ambito del doppio confronto. In caso di 0-1 o di 2-3, dunque, si andrà ai supplementari o successivamente ai rigori, ovviamente discorso identico in caso di 1-2. Se la Juventus U23 vincerà con almeno due gol di scarto sarà la vincitrice, se i veneti non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Since1897J : @Montella91 @CalcioFinanza Ma per me se gioca o meno lukaku non cambia,tanto si pagherà la disattenzione di bremer… - infoitsport : Coppa Italia, il calendario del ritorno: gol in trasferta, novità dal regolamento - internewsit : Coppa Italia, il calendario del ritorno: gol in trasferta, novità dal regolamento - - biscone69 : RT @_Pupi81_: Per fortuna sono bloccato da certi personaggi 'interisti', per aver messo like a chi non gli dava ragione.. Impugnano il reg… - Rosa_Teta_ : RT @_Pupi81_: Per fortuna sono bloccato da certi personaggi 'interisti', per aver messo like a chi non gli dava ragione.. Impugnano il reg… -