Regione Campania, Fitti 2022: pubblicato il Bando (Di martedì 11 aprile 2023) Fitti 2022. pubblicato il Bando. Domande entro il 10 maggio 2023 Con Decreto Dirigenziale n. 31 del 31 marzo 2023 è stato emanato il Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l'annualità 2022. Le risorse disponibili per questa annualità sono pari a € 28.481.425,10, di cui il 98% per la fascia A ed il 2% per la fascia B. Sarà possibile presentare domanda di contributo dal 5 aprile alle 10,00 fino al 10 maggio alle 14,00, collegandosi alla piattaforma regionale. E' necessario caricare materialmente in piattaforma il contratto e la registrazione, pena la nullità della domanda. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione nel caricamento della domanda e degli allegati. La data di inserimento della domanda non costituisce titolo ...

