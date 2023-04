Regina Elisabetta, la rivelazione: "Mandò Harry in guerra perché il rischio per William era troppo alto" (Di martedì 11 aprile 2023) La novità vera contenuta nelle parole di Jackson è che la Regina Elisabetta II - scomparsa 96enne l'8 settembre 2022 per cedere la corona al primogenito Carlo III - inizialmente manifestò l'intenzione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 aprile 2023) La novità vera contenuta nelle parole di Jackson è che laII - scomparsa 96enne l'8 settembre 2022 per cedere la corona al primogenito Carlo III - inizialmente manifestò l'intenzione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : William e Harry, la regina Elisabetta contribuì all’astio tra i due fratelli: ecco perché leggi su Gloo… - AndyNewspaper : RT @RaiNews: La scelta della regina #Elisabetta di mandare in guerra solo #Harry - lacittanews : La Regina Elisabetta indossava lo smalto? Ebbene sì, ma di quale marca? Scopri il nome a seguire nell'articolo!… - RaiNews : La scelta della regina #Elisabetta di mandare in guerra solo #Harry - Rizzoglio : RT @Tg3web: Harry ha combattuto in Afghanistan, suo fratello William no. E sarebbe stata la regina Elisabetta in persona, secondo un docume… -