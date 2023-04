Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rolfi39 : RT @SkyTG24: Reggiolo, picchia la moglie incinta perchè ritiri la denuncia - Rolfi39 : RT @SkyTG24: Reggiolo, picchia la moglie incinta perchè ritiri la denuncia - ParisTulba : RT @SkyTG24: Reggiolo, picchia la moglie incinta perchè ritiri la denuncia - SkyTG24 : Reggiolo, picchia la moglie incinta perchè ritiri la denuncia - SkyTG24 : Reggiolo, picchia la moglie incinta perchè ritiri la denuncia -

I carabinieri dihanno denunciato l'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, mentre il gip ha disposto il divieto di avvicinamento, proibendo all'uomo ogni tipo di ...I carabinieri dihanno denunciato l'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, mentre il gip ha disposto il divieto di avvicinamento, proibendo all'uomo ogni tipo di ...

Reggiolo, picchia la moglie incinta perchè ritiri la denuncia Sky Tg24

I carabinieri di Reggiolo hanno denunciato l'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, mentre il gip ha disposto il divieto di avvicinamento, proibendo all'uomo ogni tipo di ...