Reggia di Caserta | 22mila presenze per le festività di Pasqua

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Boom diper leli alladi, dove dal Venerdì Santo al Lunedì in Albis sono state registrate oltreingressi. Nella sola giornata di Pasquetta i biglietti staccati sono stati 8954 mentre asono arrivati 4762 visitatori. All’interno del monumento, sia negli Appartamenti storici che nel Parco Reale, non ci sono stati problemi, ormai i bagni di Pasquetta nelle tante vasche e nei canali del Parco sono un lontano ricordo, ma disservizi si sono registrati fuori alla, con parcheggi non sufficienti per l’affluenza registrata, visto che il Pollio è ancora chiuso e l’unico parcheggio funzionante in zona, se si esclude gli spazi dove operano i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Reggia Caserta: 22mila presenze nelle vacanze di Pasqua #Caserta - Nando12070624 : Mente Cuore - Gigi D'Alessio feat Valentina Stella - Reggia di Caserta - claraxlouis : @soflwt91 Ho visitato Napoli e la reggia di caserta tu? - 0n_my_0wn_vol6 : Quanto mi sono innamorata delle Reggia di Caserta io non posso spiegarlo. Ci ho lasciato l'anima - Jimmy7055692428 : Numeri di visitatori di ieri in così tanti luoghi d'arte non li ha nessuno: Colosseo 27.647 visitatori; Pompei 16…

... fotografandola però in pieno giorno e cercando di decuplicarne, orrore per l'orgoglio strapaese, le bellezze attraverso l'impossibile accostamento spaziale tra San Pietro e ladi. Un ...Il primo store in Campania sarà aperto tra pochi giorni presso LaOutlet di Marcianise , nel ...arriveremo per la prima volta in Campania con il primo Starbucks store in provincia di, a ...Anche in Campania gli ingressi ai musei nazionali nei due giorni sono estremamente positivi: Pompei,di, Napoli, Ercolano, Paestum e Velia non avevano mai conosciuto un successo tale', ...

Dai parchi archeologici di Pompei ed Ercolano, alla Reggia di Caserta e alla costiera sorrentina, i visitatori sono affluiti in massa, nonostante le condizioni meteorologiche incerte. In particolare, ...Pochi parcheggi in prossimità della Reggia, tariffa festiva non attiva, abusivi al borgo e caos in centro. Sono queste alcune delle criticità rilevate nel giorno di Pasquetta a Caserta, con la città ...