Record all'asta per le scarpe di Michael Jordan (Di martedì 11 aprile 2023) Sempre piu' incandescente il mercato dei cimeli sportivi : Sotheby's oggi ha venduto in un'attesa vendita online un paio di Air Jordan del 1998 indossate da Michael Jordan nella famosa stagione Last Dance... Leggi su feedpress.me (Di martedì 11 aprile 2023) Sempre piu' incandescente il mercato dei cimeli sportivi : Sotheby's oggi ha venduto in un'attesa vendita online un paio di Airdel 1998 indossate danella famosa stagione Last Dance...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Record all'asta per un paio di sneaker di Michael Jordan. Sono state battute per 2,2 milioni di dollari da Sotheby'… - Italian : Record all'asta per un paio di sneaker di Michael Jordan - Albume87 : RT @Agenzia_Ansa: Record all'asta per un paio di sneaker di Michael Jordan. Sono state battute per 2,2 milioni di dollari da Sotheby's #ANS… - TenenteCattivo : #Sabatini, pur di non fare i complimenti all'Inter, ha appena detto una roba (su Inter vs Bayern vs Benfica) che fr… - laregione : Sneaker di Michael Jordan all'asta, è record -