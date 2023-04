Record all'asta online di Sotheby's: le sneaker di Jordan pagate 2,2 milioni di dollari (Di martedì 11 aprile 2023) Più di due milioni di dollari per un paio di sneaker. Il prezzo è di certo esagerato, ma non se si tratta delle scarpe autografate e indossate da sua maestà Michael Jordan, il celeberrimo 'Air' del ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 aprile 2023) Più di duediper un paio di. Il prezzo è di certo esagerato, ma non se si tratta delle scarpe autografate e indossate da sua maestà Michael, il celeberrimo 'Air' del ...

