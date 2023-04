Real Madrid-Chelsea, Ancelotti: “Due partite difficili, il ritorno sarà decisivo” (Di martedì 11 aprile 2023) “Si tratta di un quarto di finale di Champions, è sempre difficile. Sono due partite, quella in casa di domani ci servirà per cercare di prendere un vantaggio per il ritorno che sarà la partita decisiva”. Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, presenta in questo modo ai microfoni di Sky la doppia sfida col Chelsea. Sulla panchina dei Blues, dopo un altro cambio tecnico, siederà Frank Lampard: “E’ un allenatore che mette nelle proprie squadre un’idea chiara di gioco, il suo lavoro si vedrà nel tempo. Un professionista esemplare e ho un ottimo ricordo di lui, è stato una pedina fondamentale nei miei due anni al Chelsea”. Infine un pensiero per Berlusconi: “E’ una persona per la quale nutro un grandissimo affetto, spero possa riprendersi ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) “Si tratta di un quarto di finale di Champions, è sempre difficile. Sono due, quella in casa di domani ci servirà per cercare di prendere un vantaggio per ilchela partita decisiva”. Carlo, allenatore del, presenta in questo modo ai microfoni di Sky la doppia sfida col. Sulla panchina dei Blues, dopo un altro cambio tecnico, siederà Frank Lampard: “E’ un allenatore che mette nelle proprie squadre un’idea chiara di gioco, il suo lavoro si vedrà nel tempo. Un professionista esemplare e ho un ottimo ricordo di lui, è stato una pedina fondamentale nei miei due anni al”. Infine un pensiero per Berlusconi: “E’ una persona per la quale nutro un grandissimo affetto, spero possa riprendersi ...

