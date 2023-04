Reagisce alla rapina dello smartphone, 18enne ferito alla testa (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 18enne del Marocco ha reagito a un tentativo di rapina del proprio smartphone ed è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Il fatto si è verificato in piazza Garibaldi, a Napoli. Ai Carabinieri della compagnia Napoli Stella che sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini il 18enne ha riferito che a colpirlo sono stati due extracomunitari. Il giovane è in osservazione per un trauma cranico. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Undel Marocco ha reagito a un tentativo didel proprioed è stato colpitocon una bottiglia di vetro. Il fatto si è verificato in piazza Garibaldi, a Napoli. Ai Carabinieri della compagnia Napoli Stella che sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini ilha riche a colpirlo sono stati due extracomunitari. Il giovane è in osservazione per un trauma cranico. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

