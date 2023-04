Re Carlo III altro che incoronazione! Fonti certe confermano che abbia intenzione di abdicare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 11 aprile 2023) I sudditi inglesi stanno iniziando il conto alla rovescia per questo evento storico, ma sembra che Rein serbo una sorpresa clamorosa Secondo alcuni esperti della monarchia e non solo, anche i fan sfegatati che da sempre seguono le dinamiche legate alla famiglia Windsor,sta aspettando questo, l'incoronazione, da tutta una vita. Già quando era principe del Galles, ha sostenuto più e più volte che l'istituzione doveva essere sempre al passo con i tempi. Alcuni avevano interpretato questa sua affermazione come un grido di aiuto per poter divorziare dalla sua allora moglie Diana, altri invece credevano che bramasse tantissimo la corona che voleva indossare a tutti i costi obbligando, l'allora Regina Elisabetta, a ricoprire il titolo di Regina Madre sino agli ultimi dei suoi giorni. In realtà, come ben sappiamo, fino ...