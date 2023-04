Rayan Cherki, l’ultima idea di Mancini: può davvero giocare con la Nazionale italiana? (Di martedì 11 aprile 2023) È Rayan Cherki l’ultima idea del ct della Nazionale italiana Roberto Mancini. Dopo Mateo Retegui, Mancini è pronto a convocare altri oriundi, a partire proprio dal franco-tunisino attualmente in forza all’Olympique Lione. Nato e cresciuto proprio a Lione, Cherki ha genitori di origine algerina. Cresciuto nelle giovanili del club, in questa stagione ha già raccolto 27 presenze con 3 gol in Ligue 1. Secondo quanto ha rivelato Repubblica, Cherki potrebbe essere convocato nella Nazionale azzurra in virtù di un nonno pugliese e del fatto di non aver ancora debuttato con la selezione maggiore né della Francia né dell’Algeria. Finora, il trequartista classe 2003 ha fatto la trafila nelle nazionali giovanili ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Èdel ct dellaRoberto. Dopo Mateo Retegui,è pronto a convocare altri oriundi, a partire proprio dal franco-tunisino attualmente in forza all’Olympique Lione. Nato e cresciuto proprio a Lione,ha genitori di origine algerina. Cresciuto nelle giovanili del club, in questa stagione ha già raccolto 27 presenze con 3 gol in Ligue 1. Secondo quanto ha rivelato Repubblica,potrebbe essere convocato nellaazzurra in virtù di un nonno pugliese e del fatto di non aver ancora debuttato con la selezione maggiore né della Francia né dell’Algeria. Finora, il trequartista classe 2003 ha fatto la trafila nelle nazionali giovanili ...

