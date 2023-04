Raw 10 04 2023 Road to WrestleMania Backlash

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gioda89 : RT @donnetralecorde: I titoli di coppia vengono messi in palio, anche se non come ci si aspettava, mentre viene decisa la prossima avversar… - beckylynchsmile : RT @WWEItalia: .@RaquelWWE e @YaOnlyLivvOnce provano a diventare campionesse contro @BeckyLynchWWE e @trishstratuscom, @WWESoloSikoa affron… - DeadlyAngelo97 : RT @WWEItalia: .@RaquelWWE e @YaOnlyLivvOnce provano a diventare campionesse contro @BeckyLynchWWE e @trishstratuscom, @WWESoloSikoa affron… - AntonioIannot18 : RT @WWEItalia: .@RaquelWWE e @YaOnlyLivvOnce provano a diventare campionesse contro @BeckyLynchWWE e @trishstratuscom, @WWESoloSikoa affron… - WWEItalia : .@RaquelWWE e @YaOnlyLivvOnce provano a diventare campionesse contro @BeckyLynchWWE e @trishstratuscom,… -

RAW Report 10-04-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

Nell’ultima settimana quello di Vince McMahon è stato probabilmente il nome più chiacchierato del mondo del wrestling: con la cessione della WWE alla Endeavor, infatti, il Chairman è tornato ad… Leggi ...Nell’ultimo episodio di Raw, nel main event della puntata Kevin Owens è stato nuovamente sconfitto da Solo Sikoa, grazie all’interferenza decisiva degli Usos. Un grande classico per la Bloodline che, ...