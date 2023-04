Ravezzani: “Non ho capito la sceneggiata che hanno fatto a Napoli” (Di martedì 11 aprile 2023) Ai microfoni di Top Calcio 24, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e della mancata presenza di Victor Osimhen nella partita di domani contro il Milan di Stefano Pioli. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Sinceramente non ho capito la sceneggiata che hanno fatto da Napoli“. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Ai microfoni di Top Calcio 24, il direttore di Telelombardia, Fabio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dele della mancata presenza di Victor Osimhen nella partita di domani contro il Milan di Stefano Pioli. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Sinceramente non holacheda“. L'articolo

