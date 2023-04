Ravanelli: «Inter, la chiave è ritrovare Barella e Lautaro Martinez!» (Di martedì 11 aprile 2023) Ravanelli Interviene nel pre-partita di Benfica-Inter (vedi formazioni) nello studio di Mediaset Infinity. L’ex calciatore e allenatore individua in Barella e Lautaro Martinez la chiave per superare i quarti di Champions League. LEADER – Fabrizio Ravanelli dice la sua sulla sfida di Champions League tra Inter e Benfica. Così l’opinionista nello studio di Mediaset Infinity: «Non c’è miglior momento per l’Inter di affrontare il Benfica perché sembra che la squadra portoghese sembra che sia in calo. C’è da dire, però, che anche l’Inter non è che stia passando un momento così eccezionale. Però questa è Champions League, che regala situazioni differenti rispetto al campionato. L’Inter per poter passare il ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023)viene nel pre-partita di Benfica-(vedi formazioni) nello studio di Mediaset Infinity. L’ex calciatore e allenatore individua inMartinez laper superare i quarti di Champions League. LEADER – Fabriziodice la sua sulla sfida di Champions League trae Benfica. Così l’opinionista nello studio di Mediaset Infinity: «Non c’è miglior momento per l’di affrontare il Benfica perché sembra che la squadra portoghese sembra che sia in calo. C’è da dire, però, che anche l’non è che stia passando un momento così eccezionale. Però questa è Champions League, che regala situazioni differenti rispetto al campionato. L’per poter passare il ...

