Rassegna stampa 11 aprile 2023: Governo alla prova delle nomine (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoOggi alle 15 il Cdm sul Def, il primo firmato Meloni-Giorgetti. Secondo le nuove stime del Governo, la crescita programmatica centrerà nel 2023 l'1% e il deficit si attesterà al 4,5%. Settimana decisiva per le nomine delle grandi partecipate pubbliche: entro giovedì devono essere presentati i nomi dei nuovi vertici di Enel, Eni, Leonardo, Poste e Terna. Il ricovero di Berlusconi: i medici dichiarano un "cauto ottimismo". Mosca esclude una tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa, gelando Macron che si era proposto come mediatore. Il presidente francese sarà oggi all'Aia. Mosca ha fatto sapere di sostenere le esercitazioni militari della Cina, che hanno accerchiato Taiwan: rilevati 26 jet e 9 navi da guerra cinesi nelle ultime 24 ore. Al via oggi nelle Filippine le manovre militari ...

