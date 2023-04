Raspadori | allenamento a parte | è l’unico centravanti disponibile e va preservato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuigiLiccardo6 : RT @GianmarcoGio: #Raspadori ha iniziato allenamento in gruppo. Ora sta facendo personalizzato. ?? - fytk31420 : RT @GianmarcoGio: #Raspadori ha iniziato allenamento in gruppo. Ora sta facendo personalizzato. ?? - 33_uor : RT @GianmarcoGio: #Raspadori ha iniziato allenamento in gruppo. Ora sta facendo personalizzato. ?? - badarogogogo : RT @GianmarcoGio: #Raspadori ha iniziato allenamento in gruppo. Ora sta facendo personalizzato. ?? - GianlucaScarla4 : @MilanNewsit Raspadori sta facendo allenamento personalizzato ora andate tranquilli, in gruppo ha fatto solo il riscaldamento -

... vista l'assenza di Osimhen e Simeone, conin dubbio. IL PROGRAMMA - Questa mattina ci sarà l'verità per il Napoli, l'ultimo prima della partenza. Sarà importante capire le ...'Nell'dell'antivigilia Luciano Spalletti non aveva nemmeno un centravanti per le ... ieri anche Victor Osimhen e Giacomosi sono allenato a parte. Sull'azzurro non ci sono ...... con Osimhen ancora alle prese conindividuale in campo e in palestra, Simeone alle prese con le terapie dopo l'infortunio di Lecce e persinoche ha svolto lavoro individuale in ...

CDM - Napoli, Jack Raspadori va preservato, ecco il motivo dell ... Napoli Magazine

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, Raspadori ieri si è allenato a parte ma sta bene, non ha lavorato con i compagni semplicemente per gestire i muscoli, evitare sovraccarichi considerando gli ...Rischia pure Raspadori, che ieri si è allenato a parte ... Spalletti, nel frattempo, prova soluzioni alternative: nell'allenamento di ieri - si apprende da Il Mattino - ha piazzato Elmas prima punta, ...